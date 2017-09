Presidente da Assembleia: A forma de Maranhão fazer política é igual à do PSB

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia Filho (PSB), falou sobre a possibilidade de reaproximação do PMDB e o seu partido para as eleições do próximo ano.

Gervásio, que já fez parte do partido de José Maranhão, disse que a forma como o senador faz política se parece mais com a forma que o PSB faz política, do que a feita pelos adversários.

Foto: Paraibaonline

– Eu não tenho como falar pelo PMDB, mas uma boa ala se compôs com o PSB no segundo turno da eleição de 2014. Eu inclusive pertencia àquele partido na ocasião, mas se fosse pra emitir opinião eu diria que a forma de fazer política do senador José Maranhão se parece muito com a forma do PSB – ressaltou.

*As informações repercutiram na Rádio Caturité.