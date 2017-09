Presidente da AL discute desenvolvimento sustentável na Paraíba com a ONU

fotos: ascom

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Gervásio Maia, recebeu nesta quarta-feira (6), a assessora de Desenvolvimento Territorial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Ieva Lazareviciute, para tratar da Agenda de Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis (AODS) 2030. O secretário de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (Sedam), Buba Germano, também esteve presente na reunião.

De acordo com o presidente Gervásio Maia, a Assembleia Legislativa da Paraíba tem papel fundamental na divulgação das ações do PNUD. “São ações em prol do desenvolvimento sustentável em todo o mundo, a exemplo da erradicação da pobreza, da garantia de alimentação saudável para a população, através de uma agricultura sustentável, da redução da desigualdade entre as cidades e do incentivo à produção e o consumo de forma sustentáveis.

Na Paraíba, o PNUD já vem atuando em conjunto com o Governo do Estado e é nosso papel enquanto parlamentar, disseminar e criar legislação que contribua com o processo de aceleração da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, afirmou o parlamentar.

Para a assessora do PNUD, é fundamental que os objetivos do Programa sejam estadualizados e municipalizados. “Não adianta apenas assumir o compromisso no âmibito nacional se não for implementado este mesmo compromisso nos âmbitos estaduais e municipais, e esse é justamente o nosso objetivo em parceria com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa”, comentou.

O secretario de Estado de Desenvolvimento e da Articulação Municipal, Buba Germano, ressaltou que a Assembleia, atuando em conjunto com o Governo do Estado, buscará desenvolver ações sustentáveis.

O secretário destacou que a gestão estadual, desde de fevereiro deste ano, quando assinou o Memorando de Entendimento com o PNUD, já atua com políticas públicas que possibilitam o cumprimento destas ações.

“Nós vamos desenvolver as ações de desenvolvimento sustentável, que compõe 17 objetivos, e em alguns já estamos bastante avançados, a exemplo do Orçamento Democrático”, declarou. Buba disse que na Assembleia cada parlamentar poderá atuar em atividades voltadas às ações de desenvolvimento.

“Na Comissão de Educação há um objetivo específico, existem as Comissões da Saúde, da Educação, do Meio Ambiente. A agenda é importantíssima e irá fazer com que possamos alinhar todas as políticas públicas de desenvolvimento. Ficamos muito felizes em poder dar essa contribuição”, argumentou.