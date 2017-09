Presa quadrilha responsável por roubos, tráfico e homicídios no Vale do Piancó

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar na região do Vale do Piancó desarticulou na manhã desta sexta-feira (1º) uma quadrilha especializada na prática de roubos, furtos e tráfico de drogas no Sertão.

A ‘Operação Família Grau’ envolveu 80 agentes de segurança pública, entre civis e militares, da 17ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) e aconteceu na cidade de Igaracy, resultando no cumprimento de nove mandados de prisão e de 13 mandados de busca e apreensão.

Foram presos Antônio Francisco Izídio, 39 anos, conhecido como ‘Alex’, e que é apontado como chefe do bando; Giovani Lopes de Sousa, de 21 anos, Relson Bezerra de Sousa, 20 anos, Mateus de Sousa Castro, 18 anos, Daniel Teófilo de Lima, 20 anos, João Lopes Brasileiro Filho, 22, Francisco Vieira Galdino, conhecido como ‘Nenezinho’, 18 anos, Cícero Alexandre Pereira, 31 anos, e Alysson Mateus Ribeiro, o ‘Rato’, de 24 anos, e ainda apreendido um adolescente de 17 anos.

Foto: Secom/PB

Com eles foram apreendidas armas de fogo (espingarda e revólver), drogas (maconha e crack) e ainda uma quantidade de dinheiro, celulares, munições e um binóculo.

“Havia um clamor popular para que esse grupo fosse desarticulado, pois além de seus integrantes serem apontados como autores de crimes como roubos a estabelecimentos comerciais, pessoas e propriedades na zona rural, ainda agiam comercializando entorpecentes e são investigados por homicídios na região. Os crimes patrimoniais alimentavam o tráfico de drogas”, explicou Glauber Fontes, o titular da 17ª Delegacia Seccional, que tem sede em Itaporanga.

As investigações que culminaram na operação policial foram iniciadas pela Polícia Civil a partir de uma prisão realizada em Piancó, quando foi identificada a associação criminosa e iniciado o monitoramento de suas atividades.

A nomenclatura utilizada pelo grupo, segundo a Polícia, faz referência a um termo da linguagem popular, uma gíria.

Todos os presos adultos serão encaminhados à Cadeia Pública de Piancó. Já o adolescente apreendido aguarda autorização para procedimento de internação.