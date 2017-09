Prefeitura instala equipamentos de ponto eletrônico em unidades de saúde

A Prefeitura Municipal de Areia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a aquisição de equipamentos para o registro do ponto eletrônico nas unidades de saúde do município para o controle da assiduidade dos trabalhadores.

Na quarta-feira, 13, a empresa responsável pelo fornecimento dos aparelhos iniciou a instalação dos equipamentos.

Com a medida, a PMA cumpre a orientação do Ministério Público Federal para a utilização do sistema digital para controle da frequência dos servidores.

Foto: Ascom

Com o aparelho, os horários das entradas e saídas dos funcionários serão registrados em um sistema, fazendo com que os funcionários cumpram efetivamente a carga horária da jornada de trabalho.

Os equipamentos estão sendo instalados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), Secretaria de Saúde e no Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues.