Prefeito: “Quem deveria pedir perdão a Campina é o governador”

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), afirmou que foi a favor do racionamento de Campina Grande e região muito antes do anúncio do Governo do Estado, desde que houvesse uma boa gestão por parte da Aesa e da Cagepa.

Ele acusou o governador de mencionar o seu nome com um tom de desrespeito e de abandonar a cidade de Campina Grande.

Foto: Paraibaonline

Romero salientou que a Cagepa faz uma gestão incompetente na Paraíba e lamentou que o governador ainda não tenha resolvido esse problema.

O prefeito ainda disse que faz política de forma respeitosa e precisa apenas cumprir com seus compromissos sem precisar denegrir a imagem de outros gestores.

– Quem deveria pedir perdão era o governador, que deixou a cidade ressentida de obras e ações. Eu defendi o fim do racionamento desde que tivesse gestão competente, que é o que falta. Não se pode anunciar o fim do racionamento e deixar o povo na mesma preocupação. Tem que ter responsabilidade – disse.

*As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.