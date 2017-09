Prefeito encaminha projeto de Refis sobre tributos para a Câmara campinense

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, falou nessa quinta-feira (14) que protocolou na Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG) o projeto do Refis, que é um programa de parcelamento especial de débitos.

Foto: Paraibaonline

– Protocolamos na Câmara o Refis, que é uma demanda da própria sociedade campinense, que quer se tornar adimplente com os seus tributos municipais e estava pedindo que encaminhássemos há algum tempo. A bancada me cobrou isso na reunião na casa do vereador João Dantas e nos lembraram ontem novamente essa questão da necessidade de encaminhamento imediato do Refis municipal – anunciou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.