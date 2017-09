Prefeito de São Paulo já admite deixar o PSDB

O prefeito de São Paulo, João Doria, descartou, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, disputar prévias com o governador Geraldo Alckmin (SP) para a escolha do candidato do PSDB à Presidência em 2018.

“Não faz o menor sentido. Não faria isso”, declarou.

“Desde já me excluo dessa condição, embora defenda as prévias”, disse o prefeito em sua passagem por Paris, na França.

Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil

Questionado sobre a possibilidade de deixar o PSDB para concorrer ao Planalto, Doria, que afirma ter recebido convites de quatro partidos, não descartou essa possibilidade: “Pretendo continuar, até que alguma circunstância me impeça disso”.

Para o prefeito, as pesquisas de intenção de voto serão determinantes para a escolha do presidenciável tucano.

“Se alguém tiver dúvida em uma pesquisa, que faça duas. Se tiver dúvida em duas, que faça três. Não ouvir o povo pode ser um erro fatal para o PSDB”, disse Doria, ainda conforme o jornal.

