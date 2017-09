Prefeito de João Pessoa se afasta do cargo nesta 2a feira

Em virtude da agenda internacional que cumpre durante esta semana junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, nos Estados Unidos, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, transfere o cargo pela terceira vez, na manhã desta segunda-feira (4), para o vice-prefeito, Manoel Junior.

A solenidade de transferência do cargo de prefeito será realizada no Auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, logo após a assinatura da ordem de serviço para a construção da Casa Mãe Bebê, que acontece às 9h.

Luciano Cartaxo lidera uma missão técnica ao BID como última etapa de preparação do convênio de U$ 100 milhões para o desenvolvimento do programa ‘João Pessoa, Cidade Sustentável’, um plano de ação desenvolvido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para os próximos 30 anos.

A programação da viagem de trabalho, que inclui reunião com a diretoria da instituição, acontece entre esta terça-feira (5) e a quinta-feira (7).

“É muito importante a presença nesta missão técnica porque João Pessoa está prestes a finalizar todo este longo processo que nos permitirá desenvolver este programa. É um grupo seleto de municípios com capacidade para participar do programa Cidades Sustentáveis, do BID, e João Pessoa sai na frente com todas as etapas já cumpridas. Este é um legado de gestão e planejamento para 30 anos, que queremos deixar para as próximas gerações”, afirmou Luciano Cartaxo.

O prefeito também destacou a tranquilidade de poder se ausentar para cumprir a agenda internacional e deixar a PMJP sob os cuidados de Manoel Junior.

“Ele tem sido um vice muito atuante, que participa não apenas das solenidades, mas da construção do Governo, sugerindo políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de nossa população. Esta é a terceira vez que ele assume interinamente a Prefeitura e tem exercido este trabalho com muita dedicação”, declarou Luciano, enfatizando os compromissos com o futuro da cidade e as transformações na vida das pessoas, assumidos por seu partido, o PSD, e o PMDB, do vice-prefeito.

Agenda – Além do termo final de parceria com o BID, que será encaminhado a Secretaria do Tesouro Nacional, o prefeito também participa do seminário “Rumo a cidades inovadoras e competitivas”.

O encontro reúne prefeitos de outras capitais da América Latina, especialistas, além de organismos internacionais.

O presidente do BID, o colombiano Luiz Alberto Moreno, e gestores à frente de Belize e de Mendonça, na Argentina, estão entre os participantes. A troca de experiências terá, como norte, a construção de novos espaços de inovação e de inclusão nas cidades.

“Vamos conhecer boas práticas e também levar as boas experiências e desafios encontrados na Capital, sempre com foco nos resultados que gerem novas oportunidades e melhoria da qualidade de vida”, disse.