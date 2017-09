Prefeito de João Pessoa prestigia Circuito Comunidade realizado no Gervásio Maia

Abraão Nogueira da Silva tem 18 anos. Ele é estudante e mora no Gervásio Maia. Abraão chegou em uma das tendas da Secretaria de Saúde (SES) com dor de cabeça e recebeu atendimento de um dos profissionais da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), que aplicou uma técnica conhecida como auricoloterapia, que trata até duzentos sintomas do corpo, por meio de vasos e canais situados na orelha.

Abraão ficou satisfeito, se sentindo mais tranquilo com o atendimento e aproveitou para saber mais informações sobre técnicas terapêuticas disponibilizadas pela PMJP.

A manhã de sábado no Gervásio Maia teve ainda diversos outros serviços ofertados à população, durante o Circuito Comunidade, realizado pela PMJP e TV Cabo Branco, com apoio da Central Única das Favelas (Cufa).

As pessoas tiveram acesso aos testes rápidos para detecção de HIV, Hepatite C e B, avaliação nutricional, verificação de glicemia e pressão arterial, atendimento odontológico, orientação postural e ainda outras terapias complementares, como aplicação de ventosa e massagens para tratar dores na coluna. Todas essas atividades estavam concentradas na tenda da saúde, com a equipe do Distrito de Saúde II.

O prefeito Luciano Cartaxo visitou as tendas e acompanhou os atendimentos. Ele falou sobre a importância de se trabalhar com parcerias, levando serviços para a população.

“Nós ficamos extremamente felizes em estar perto das pessoas, visitar os bairros da cidade, ofertando serviços de saúde, cultura, diversão e informação. Sábado é um dia que as pessoas tem mais tempo livre e nós queremos aproveitar para levar os serviços aos bairros, para quem muitas vezes não tem como se deslocar do seu bairro”, concluiu.

A tenda da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres estava com toda a equipe trabalhando, levando informações sobre a Lei Maria da Penha, orientando as moradoras do bairro sobre como podem se proteger, utilizando os diversos mecanismos da Lei.

As mulheres também foram orientadas sobre a Lei número 13.385/17, a Lei Parada Segura, que garante às mulheres o direito de solicitar desembarque dos ônibus em qualquer local com condições de estacionamento, desde que esteja no trajeto da linha, após as 20h.

A secretária das Mulheres, Lídia Moura, ressaltou que as equipes estão em todas as atividades da PMJP nos fins de semana, realizando um trabalho de busca ativa.

“Saímos em busca das mulheres, orientando com informações, falando sobre direitos e informando sobre os diversos serviços disponibilizados pela PMJP, como o Centro de Referência, que oferece advogados, psicólogas e assistentes sociais para mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência”, concluiu.

Também estavam presentes equipes do Sistema Nacional de Emprego (Sine João Pessoa), Banco Cidadão e Procon Municipal, que orientaram os moradores sobre direitos do consumidor e cadastro de profissionais para busca de emprego.

Já a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) distribuiu mudas de árvores nativas com os moradores do bairro, que receberam ainda orientações sobre o plantio, como o local ideal para cada muda, os cuidados com o crescimento da planta, entre outras informações. O próximo Circuito Comunidade será no dia 7 de outubro, no Alto do Mateus.