Prefeito de João Pessoa nega intervenção no PSL para entrada de vereador da sua base

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, negou que tenha articulado para que o vereador Lucas de Brito, que compõe a base, tomasse a liderança do PSL – Livres no Estado.

Cartaxo ressaltou que não ‘se mete’ em outros partidos e disse que cada um tem sua autonomia, independência, forma e organização.

Foto: Paraibaonline

– Eu respeito a decisão tomada pelo partido, mas essa foi tomada pelos filiados. Eu não tenho costume de atuar em outros partidos políticos – disse o prefeito.

Na última semana, a executiva nacional destituiu o deputado estadual Tião Gomes da presidência do partido e passou o diretório no Estado para as mãos do vereador Lucas de Brito.

Com Tião, o partido compunha a base de Ricardo Coutinho. Agora, a legenda estadual deve seguir na oposição.

*As informações são da Rádio Correio FM.