Prefeito de João Pessoa lança programação da Semana Nacional de Trânsito

foto: Paraibaonline

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, e o superintendente de Mobilidade Urbana, Carlos Batinga, lançam, às 7h30 desta segunda-feira (18), a programação da Semana Nacional de Trânsito, durante café da manhã com a imprensa no Restaurante Sonho Doce, no bairro Tambiá.

A iniciativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) busca mobilizar a população sobre a importância de manter um comportamento cidadão nas ruas da cidade, sobretudo respeitando as leis de trânsito e o espaço de cada um nas vias. A programação se estende até o dia 25.

“Realizamos uma série de investimentos e mudanças no trânsito da nossa cidade para oferecer melhores condições de mobilidade urbana, mas para isso é papel também do motorista, do ciclista e do pedestre, respeitarem as regras de trânsito, as leis, e promoverem uma cultura de paz. Todos nós somos responsáveis por termos um trânsito mais seguro”, disse Luciano Cartaxo.

Segundo Carlos Batinga, a programação contará com equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) promovendo ações educativas dentro da política de trabalhar por um trânsito mais humanizado.

“Vamos reforçar a bandeira da ‘Paz no Trânsito’ e chamar a atenção da população quanto à importância do respeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro”, completou.

O tema da Semana Nacional de Trânsito escolhido este ano pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, que traz como mensagem principal a importância e valorização da responsabilidade de cada um para um trânsito mais seguro, estimulando a mudança de postura de toda a sociedade no esforço para a redução de acidentes, principalmente acompanhando as ações da “Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito – 2011/2020”.