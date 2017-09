Prefeito de João Pessoa comemora três anos do Restaurante Popular de Mangabeira

Há três anos o prefeito Luciano Cartaxo inaugurava o Restaurante Popular de Mangabeira, oferecendo quase mil refeições diárias por apenas R$ 1 real à população.

Hoje, o espaço já se tornou referência em qualidade para moradores e pessoas que trabalham pela região, pelo valor nutricional e garantia da segurança alimentar assegurados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

No final da manhã desta sexta-feira (15), Luciano Cartaxo visitou o espaço e prestigiou a comemoração pelos três anos de inauguração.

“O Restaurante Popular de Mangabeira chega aos três anos de funcionamento fazendo a diferença na vida de pessoas que muitas vezes não tinham a garantia de acesso a nem mesmo uma refeição diária e que passaram a ter alimentação de qualidade, nutritiva e saborosa por um preço simbólico”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo, que destacou ainda que o restaurante segue todas as normas de higiene, da vigilância sanitária e atende a todas as orientações do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

As refeições, oferecidas de segunda a sexta-feira, são produzidas de acordo com o que determina o PAT em relação não apenas ao quantitativo mas também à diversidade e ao valor nutricional dos alimentos oferecidos.

Para isso, nutricionistas elaboram cardápios e supervisionam o preparo dos alimentos para que eles atendam às necessidades nutricionais. A PMJP complementa o valor de cada refeição que custa R$ 5,24 por pessoa.

A equipe é formada ainda por profissionais da cozinha industrial, coordenador geral e auxiliares de serviços gerais.

O local conta, também, com uma sala de capacitação, na qual são ministrados cursos de culinária e formação social.

Para marcar a comemoração pelos três anos, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) desenvolveu uma ação social com foco na saúde e na alimentação saudável, na manhã desta sexta-feira.

As atividades começaram com um café da manhã à base de frutas, mas a população que participou também recebeu preservativos e realizou testes de glicemia, aferição da pressão arterial, atualização do cartão de vacina e ainda receberam orientação sobre nutrição e saúde bucal.

O público que frequenta o local almoçou junto ao prefeito Luciano Cartaxo, o presidente municipal do PSD, Lucélio Cartaxo, e o secretário de Desenvolvimento Social (Sedes), Eduardo Pedrosa, uma feijoada preparada especialmente para a comemoração dos três anos de funcionamento do restaurante.