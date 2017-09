Prefeito de João Pessoa assina ordem de serviço para construção da Casa Mãe Bebê

foto: Paraibaonline

Com o objetivo de dar uma assistência mais especial e humanizada às mulheres que tiveram seus bebês no Instituto Cândida Vargas (ICV), mas que continuam internados em tratamento na unidade, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, assina, às 9h desta segunda-feira (4), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), a ordem de serviço para início da construção da Casa Mãe Bebê.

Com este novo espaço, que funcionará em frente ao ICV, no bairro Jaguaribe, estas mulheres receberão um acompanhamento interdisciplinar para auxiliar na própria recuperação e na de seus bebês. O investimento será de R$ 403.639,76.

Aos saírem do ambiente hospitalar, as mulheres acolhidas receberão orientação e suporte profissional da equipe de saúde da maternidade, como visitas médicas e acompanhamento diário de enfermeiros e técnicos em enfermagem, assim como alimentação, limpeza e todo o cuidado necessário para que tenham conforto e bem estar garantidos. Ao mesmo tempo, elas mantêm assegurado o acesso à unidade hospitalar para também acompanharem a recuperação de seus filhos.

“Essa casa vai beneficiar aquelas mães que tiveram filhos prematuros ou que precisam de cuidados especiais por determinado tempo, mas que elas não precisam ficar hospitalizadas. Algumas crianças passam cerca de 90 dias na maternidade e as mães têm o direito de acompanhá-las de perto”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo. A casa terá capacidade de receber 20 mulheres.

A Casa Mãe Bebê é parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para o cuidado com as pessoas desde a infância. Para isso, na semana passada foi inaugurado o Centro do Coração na Cândida Vargas.

A prefeitura já havia implantado o hospital infantil do Valentina, a UTI infantil da rede pública e multiplicado por outro o numero de bebês atendidos nos berçários e lactários das creches de João Pessoa.