Prefeito de Campina participa de Missa da Libertação e da Cura em São Mamede

fotos: ascom

No início da noite deste sábado, após ser recebido em Santa Luzia pelo colega José Alexandre de Araújo, o Zezé (PMDB), o prefeito Romero Rodrigues chegou ao município de São Mamede, no Vale do Sabugi, para participar da celebração da Missa da Libertação e da Cura, evento que tem impressionado pelo crescimento nos últimos anos e que, este ano, reuniu próximo de 30 mil pessoas de todo o Estado em praça pública na cidade sertaneja.

Recebido na casa paroquial pelo padre Fabrício Timóteo, Romero Rodrigues confessou-se impactado pela dimensão do evento religioso que literalmente para a cidade de São Mamede e consegue atrair dezenas de caravanas de várias partes do Estado e de fora da Paraíba.

Romero proveitou a oportunidade também para externar a alegria de receber o padre no III Cenáculo Estadual de Avivamento, a ser realizado em Campina Grande, no Parque do Povo, nos dias 30 de setembro e 1 de outubro. O evento recebe apoio da Prefeitura campinense.

No local, também se encontrou e teve uma longa conversa com o ex-prefeito de Patos e médico Ivânio Ramalho (PMDB).

Após participar de jantar na casa paroquial, onde teve oportunidade de falar sobre a construção da Igreja São João Paulo II, no Complexo Aluízio Campos, no bairro do Ligeiro, Romero Rodrigues seguiu para o Parque de Eventos “O Bezerrão”, no centro, onde se concentrou a missa, que teve inicio às 19h e foi concluída após as 23h.

O padre Carlinhos, da Paróquia Sagrada Família, de Campina Grande, que destacou publicamente o apoio de Romero aos eventos católicos na cidade, também prestigiou a Missa da Libertação e da Cura celebrada pelo padre Fabrício.

Momento especial

Em meio à missa, o padre Fabrício agradeceu a visita de Romero Rodrigues ao evento que tem tocado a vida de milhares de pessoas e convidou o prefeito para abençoa-lo no palco.

Num breve discurso, Romero se disse feliz e grato por estar participando daquele momento, deixou claro que estava ali como mais um fiel católico encantado com aquela celebração espiritual e desejou a todos os que foram buscar bênçãos que tomassem posse do que Deus tinha reservado para eles na noite especial deste sábado.

Após testemunhar o momento sublime de libertação e cura, presidido pelo padre Fabrício na celebração, Romero participou do momento eucarístico de recebimento da hóstia, retornando para Campina Grande pouco depois das 23h.