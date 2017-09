Prefeito campinense vai tratar do novo Polo de Eventos no TCE

foto: montagem/Paraibaonline

Será na manhã da próxima segunda-feira a audiência do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) e vereadores de sua base política com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro André Carlo, para tratar da modalidade de parceria para a construção do Polo de Eventos Ronaldo Cunha Lima, no bairro Estação Velha.

A audiência será na sede do TCE, no bairro Jaguaribe, em João Pessoa.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza