Prefeito autoriza construção da Casa Mamãe Bebê e transfere cargo para Manoel Junior

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo transferiu o cargo, na manhã desta segunda-feira (4), para o vice prefeito Manoel Junior, que assume a titularidade, enquanto Luciano Cartaxo estará nos Estados Unidos em missão técnica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o qual tem uma parceria que aportará U$ 100 milhões no programa ‘João Pessoa Cidade Sustentável’.

Foto: Secom/JP

Antes da viagem, Luciano assinou a ordem de serviço para que seja construída a ‘Casa Mãe Bebê’, um verdadeiro lar de acolhida para as mulheres que tiveram seus filhos no Instituto Cândida Vargas (ICV), mas que precisam continuar internados por terem nascido com alguma patologia.

O mesmo cuidado dado aos bebês e a atenção necessária para a recuperação deles, também será oferecido às mamães, que a partir da Casa Mãe Bebê, não precisarão mais ficar internadas no hospital enquanto aguardam a recuperação dos seus filhos.

Neste espaço, preparado especialmente em frente ao ICV, elas receberão assistência médica, e participarão de atividades interdisciplinares junto a outras secretarias que darão apoio, como a Secretaria de Educação e Trabalho, Produção e Renda, por meio do Banco Cidadão, entre outras.

“Nosso cuidado e atenção com os bebês acontece desde o pré-natal, depois com o parto humanizado com o auxílio das Doulas, e no pós-parto, passando também pelas creches. É uma união de esforços pensando na qualidade de vida da população e no futuro de nossa cidade. E esta Casa Mãe Bebê é um passo importantíssimo na humanização dos nossos serviços e na atenção que também é dada às mamães”, afirmou o prefeito.

Ele ainda destacou que o Instituto Cândida Vargas realiza aproximadamente 500 partos por mês e quando o bebê nasce com alguma patologia, chega a ficar internado por até 90 dias.

Após saírem do ambiente hospitalar, as mulheres acolhidas receberão orientação e suporte profissional da equipe de saúde da maternidade, como visitas médicas e acompanhamento diário de enfermeiros e técnicos em enfermagem, assim como alimentação, limpeza e todo o cuidado necessário para que tenham conforto e bem estar garantidos.

Ao mesmo tempo, elas mantêm assegurado o acesso à unidade hospitalar para também acompanharem a recuperação de seus filhos.

Somente no primeiro semestre deste ano, foram realizados 16 mil atendimentos de urgência no ICV.

A casa terá uma área de 321,65 m², com capacidade para receber 20 mulheres e contará com uma estrutura composta por sala de estar, refeitório, cozinha, cinco dormitórios, cinco banheiros, despensa, área de serviço e área administrativa.

“Ofertamos conforte, comodidade, tranquilidade e bem-estar às mães para que elas possam acompanhar o dia-a-dia da recuperação dos seus filhos, mas sem a necessidade de ficarem em um ambiente hospitalar, desafogando os leitos da nossa maternidade”, disse o prefeito.

A Casa Mãe Bebê é parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para o cuidado com as pessoas desde a infância. Para isso, na semana passada foi inaugurado o Centro do Coração na Cândida Vargas.

A Prefeitura já havia implantado o hospital infantil do Valentina, a UTI infantil da rede pública e multiplicado por outro o numero de bebês atendidos nos berçários e lactários das creches de João Pessoa.

Dentre os investimentos da atual gestão, destaca-se também as 120 doulas que contribuem para o parto humanizado, a distribuição de 2.500 enxovais para mães carentes.

Foto: Secom/JP

Logo após a assinatura da ordem de serviço, Luciano Cartaxo transferiu o cargo de prefeito para Manoel Junior, para poder realizar a viagem à Washington, nos Estados Unidos, onde participa de uma missão técnica junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Luciano Cartaxo lidera uma missão técnica como última etapa de preparação do convênio de U$ 100 milhões para o desenvolvimento do programa ‘João Pessoa, Cidade Sustentável’, um plano de ação desenvolvido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para os próximos 30 anos.

A programação da viagem de trabalho, que inclui reunião com a diretoria da instituição, acontece entre esta terça-feira (5) e a quinta-feira (7).

Luciano Cartaxo enfatizou a parceria administrativa com o PMDB, do vice-prefeito Manoel Junior, para garantir a continuidade dos trabalhos da gestão durante este período em que está nos Estados Unidos.

“Vou viajar tranquilo e seguro porque sei que Manoel Junior está inserido nesta gestão e vai dar sequência ao trabalho. A gestão que estamos em João Pessoa tem diálogo e participação, porque não acredito em gestão de um homem só. Eu acredito em equipe envolvida e tenho certeza que ele irá avançar nestes dias que estarei fora. Isso é fruto de uma união, da parceria que fizemos desde as eleições de 2016 para apresentar cada dias mais resultados”, declarou.