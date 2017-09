Prefeito anuncia novo espaço para o São João de Campina

Pouco mais de dois meses após a realização d’O Maior São João do Mundo, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou mudanças para a próxima edição do evento, conforme antecipou na manhã desta terça-feira a coluna APARTE.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

A festa ganhou um novo espaço para a realização de shows, que deixarão de acontecer no Parque do Povo e passarão a ser realizados em uma área localizada no bairro da Estação Velha, por trás do hipermercado Bompreço.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

O anúncio foi dado durante uma entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira (5), no Teatro Municipal Severino Cabral, onde foi apresentado à imprensa o projeto elaborado para o Maior São João do Mundo 2018.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

O Parque do Povo continuará sendo utilizada para o São João, no entanto, com novas funções, dentre elas espaço para o artesanato e arena para ensaios e apresentação de quadrilhas juninas.

Mais informações em instantes.