Prefeito abre Semana da Pátria em Campina Grande e destaca importância do civismo

A tradicional solenidade de abertura da Semana da Pátria aconteceu na manhã desta terça-feira, 1º, na Praça da Bandeira, Centro de Campina Grande, sendo acompanhada por autoridades civis e militares.

A Semana da Pátria destina-se a motivar a prática do civismo e do patriotismo. As festividades cívicas em Campina Grande irão deste dia primeiro ao dia 7 de setembro, dia em que oficialmente foi declarada a Independência do Brasil.

Foto: Codecom/CG

O evento contou com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado da Paraíba e de Campina Grande, execução dos Hinos Nacional, da Independência e de Campina Grande, pela Filarmônica Epitácio Pessoa.

A bandeira municipal foi hasteada pelo prefeito Romero Rodrigues.

Também participaram deste ato, com o hasteamento das bandeiras nacional e estadual, respectivamente, o comandante do Trigésimo Primeiro Batalhão de Infantaria Motorizado, coronel Márcio Rogério Brito Borges, e o vereador Marcio Melo.

Ainda estavam presentes a presidente da Câmara Municipal Ivonete Ludgério, a secretaria municipal de Educação, Iolanda Barbosa e a secretária da Assistência Social, Eva Gouveia.

Foto: Codecom/CG

Além das autoridades, estiveram presentes representantes dos Soldados de Cristo (Igreja Evangélica do Calvário); estudantes das Escolas Municipais Sandra Cavalcante, Mauro Luna e Félix Araújo; Associação dos Militares das Reserva das Forças Armadas; Força de Emergência das Nações Unidas “Batalhão de Suez” e outras representações sociais.

Para o prefeito Romero Rodrigues, “apesar do momento de crise que o Brasil ainda atravessa ninguém pode perder o amor à Pátria, devendo tal sentimento ser estimulado principalmente junto às crianças e às novas gerações, além da propagação de princípios éticos e morais”.

Segundo ele, ao participar deste tipo de comemoração, a cada ano vivencia momentos “de alegria, patriotismo e de emoção”.

O prefeito campinense assegurou, ainda, que estará participando, no próximo dia 7, das comemorações alusivas ao Dia da Independência, tanto no desfile programado para a Avenida Floriano Peixoto, quanto nos distritos do município, prestigiando, assim, as programações que serão também desenvolvidas pelas escolas da zona rural.

“De fato, no dia 7 de setembro estarei prestigiando as comemorações no centro da cidade e à tarde, no distrito de Galante. Tudo dando certo, terei o maior prazer de participar das demais festividades na zona rural”, afirmou Romero.

Foto: Codecom/CG

Por sua vez, a secretária municipal de Educação, Iolanda Barbosa, informou que ao longo de toda a semana, autoridades municipais estarão prestigiando pela manhã e no final da tarde as solenidades de hasteamento e arriamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, tendo o acompanhamento da Filarmônica Epitácio Pessoa.

Quanto ao desfile cívico, confirmou que acontecerá em Campina Grande, no dia 7, pela manhã, com um público estimado em cinco mil pessoas e a presença de 57 entidades. Também no dia 7, à tarde, haverá desfile no Distrito de Galante, com a participação de 23 instituições, pelas quais desfilarão mais de mil pessoas.

Já no dia 10 de setembro, acontecerão desfiles cívicos nos distritos de Catolé de Boa Vista, às 8h, e em São José da Mata, às 15h. O tema geral da programação deste ano é “Campina Grande, cidade educativa e inclusiva”. Por isso, haverá intensa participação de crianças e jovens com deficiência.