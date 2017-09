Preços de alimentos básicos variam em supermercados de João Pessoa

Os preços de alimentos que compõem a cesta básica variam até 234,90% e chegam a ter diferença de R$ 23,10 por item em João Pessoa.

É o que mostra um levantamento de preços realizado pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB).

A pesquisa revela e compara preços de 154 alimentos, coletados em 11 supermercados nos dias 13 e 14 de setembro.

O quilo da carne Alcatra apresenta a maior diferença de preço da pesquisa, em R$ 23,10 com variação percentual em 125,61%. De R$ 18,39 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 41,49 no supermercado Extra (Tambauzinho).

Já o quilo do tomate apresenta a maior variação percentual da pesquisa em 234,90% com diferença de preço em R$ 3,50%, sendo comercializado por R$ 1,49 nos supermercados Atacadão (Geisel) e Todo Dia (Bancários) até R$ 4,99 no supermercado Pão de Açúcar (Miramar).

O preço do quilo da farinha de mandioca da marca Brejeira registra diferença de R$ 3,96 com variação em 99,25%, de R$ 3,99 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 7,95 no supermercado Extra (Tambauzinho).

Já o quilo da banana Prata possui diferença em R$ 3,49 com variação em 116,72%, sendo vendido de R$ 2,99 no supermercado Latorre até R$ 6,48 no supermercado Pão de Açúcar (Miramar).

Um pacote com 250g de café da marca Caboclo apresenta diferença de preço em R$ 3,20, com variação em 80,20%: de R$ 3,99 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 7,19 no supermercado Carrefour (Bessa).

Já o preço do quilo do feijão Carioca da marca Kicaldo difere R$ 2,93, com variação em 80,27%, podendo ser encontrado por R$ 3,65 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 6,58 no supermercado Hiper Bompreço (Centro).

O preço do quilo do frango congelado inteiro difere até R$ 2,73 com variação em 53,95%, sendo comercializado de R$ 5,06 no supermercado Bemais (Bancários) até R$ 7,79 no supermercado Carrefour (Bessa).

E o quilo da batata inglesa apresenta diferença de preço em R$ 2,40 com variação em 150,94%, de R$ 1,59 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 3,99 no supermercado Pão de Açúcar (Miramar).

Um litro de leite da marca Piracanjuba tem diferença de preço em até R$ 1,70 com variação em 66,67%, sendo vendido a partir de R$ 2,55 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 4,25 no supermercado Super Box Brasil (Geisel).

Já o preço de uma garrafa com 900ml de óleo de soja da marca Liza difere até R$ 1,45 com variação em 46,93%, sendo encontrada de R$ 3,09 no supermercado Carrefour (Bessa) até R$ 4,54 no supermercado Hiper Bompreço (Centro).

Um quilo de açúcar da marca Alegre tem diferença de preço em R$ 1,44 com variação em 77,84%, de R$ 1,85 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 3,29 no supermercado Pão de Açúcar (Miramar).

Já o preço do quilo de arroz Tipo 1 da marca Emoções difere até R$ 1,40 com variação em 58,58%: de R$ 2,39 no supermercado Carrefour (Bessa) até R$ 3,79 no supermercado Super Box Brasil (Geisel).

O pote com 250g de margarina da marca Qualy apresenta diferença de R$ 0,80 com variação em 28,67%, com preços que vão de R$ 2,79 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 3,59 no supermercado Carrefour (Bessa).

CESTA COMPLETA – O preço da cesta básica completa nesta semana difere até R$ 124,06 com variação percentual em 90,95%, sendo comercializada por R$ 138,78 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 260,47 no supermercado Extra (Tambauzinho).