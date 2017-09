Preços da cesta básica e hortifrutigranjeiros têm redução em Campina

Os valores das cestas básicas de alimentos e de hortifrutigranjeiros apresentaram redução de 7,18% e de 5,76%, respectivamente, comparado a agosto. No entanto, a cesta de higiene e limpeza revelou um aumento de 0,14%.

É o que aponta a pesquisa realizada pelo Procon Municipal de Campina Grande, nos dias 11 e 12 deste mês, em oito supermercados da cidade. Foram eles: o Assaí Atacadista, Extra, Hiper Bompreço, Maxxi Atacado, O Filezão, Rede Compras, Supermercado Ideal e Tropeiros.

Para a cesta básica de alimentos, que este mês apresentou o preço médio de R$ 230,70, foram pesquisados 13 itens. Foi verificada uma oscilação de preços entre R$ 196,18 e R$ 258,99. Ou seja, o consumidor que pesquisar, antes de comprar, poderá ter uma economia de até R$ 62,81. Comparando-se o menor valor da cesta básica com o mês passado foi constatado que o campinense está pagando menos, pois, o preço mais em conta da cesta passou de R$ 211,36 para R$ 196,18, uma redução de aproximadamente 7,18%.

Os produtos que apresentaram uma maior variação de preços foram a farinha de mandioca (1kg), que pôde ser encontrado por valores entre R$ 2,79 e R$ 6,38; o frango inteiro congelado (1kg) entre R$ 4,99 até R$ 8,29 e o quilo do pão francês de R$ 6,99 a R$ 10,19.

Com relação à cesta de hortifrutigranjeiros, a pesquisa verificou que dos 25 produtos pesquisados o menor valor encontrado foi R$ 84,20 e o maior de R$ 114,03. O consumidor que fizer uma pesquisa prévia poderá obter uma economia de até R$ 28,83. Comparando com o preço mais em conta, do mês anterior, houve uma redução de 5,76%, passando de R$ 89,35 para R$ 84,20. Tendo como preço médio o valor R$ 99,80.

foto: ascom

Dos produtos pesquisados na cesta chama a atenção o preço do alho, item imprescindível no tempero da comida paraibana. Meio quilo do produto apresentou uma oscilação de preços de R$ 7,45 a R$ 13,75. Quem pesquisar poderá ter uma economia de R$ 6,30. A goiaba continua com uma diferença alta de preços. O quilo pode ser adquirido por R$ 3,49 até R$ 12,38. E a bandeja de ovos com 12 unidades pode ser comprada por valores de R$ 5,49 a R$ 6,95.

E, por fim, a cesta de higiene e limpeza apresentou aumento de 0,14%. Comparando os menores valores passou de R$ 28,42 em agosto para R$ 28,46 em setembro. E como preço médio, o campinense vai pagar a cesta de higiene e limpeza o valor de R$ 35,03.

Entre os produtos que mais se destacaram, a pesquisa revela que a água sanitária (1 litro) teve um aumento de 21,43% no mês atual. O preço médio do produto passou de R$ 1,50 para R$ 1,82 e o creme dental (90g) teve um aumento de 8,75% (o preço médio passou de R$ 1,87 para R$ 2,04). E, por fim, o desodorante (90ml) que também apresentou aumento, de 9,41%, ou seja passou de R$ 3,40 para R$ 3,72.

Mais detalhes sobre as pesquisas realizadas pelo Procon, como o nome dos estabelecimentos com maior e menor preços, além do valor dos produtos podem ser encontrados no site http://proconcg.com.br/.