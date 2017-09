PPS realiza congresso municipal em Itaporanga e elege novo diretório

O PPS realizou neste sábado, 16, em Itaporanga, mais um congresso municipal para renovar a direção local do partido e discutir as próximas eleições estaduais, bem como formas de como a legenda deve contribuir para superar o difícil momento que o país atravessa.

O professor Ivo Filho foi eleito presidente e também aclamado como candidato a deputado estadual para representar o Vale do Piancó, que hoje não tem um único representante na Assembleia Legislativa. Com seu nome, o partido passa a ter 16 pré-candidatos já confirmados para as disputas do próximo ano.

Depois do encontro de Itaporanga, o PPS realiza no próximo sábado, dia 23, o congresso em João Pessoa, às 10h00 na Câmara Municipal, quando estará reconduzindo o atual presidente, vereador Bruno Farias, para um novo mandato de quatro anos.

O presidente estadual do PPS e atual chefe de gabinete do Governo do Estado, Nonato Bandeira, disse que o seu partido está se antecipando, na verdade, ao que ele entende que será uma decisão inevitável no futuro próximo da justiça eleitoral, no sentido de instituir a democracia interna das agremiações partidárias e do próprio processo eleitoral quanto aos seus representantes políticos.

“Estamos aqui para fazer o que todo partido deveria ter a obrigação em efetivar. Primeiro, transformar as comissões provisórias nos municípios em diretórios autônomos e devidamente registrados no TRE. E depois regionalizar as candidaturas ao parlamento, antecipando-se ao voto distrital, que fatalmente será aprovado do futuro, pois isso é uma realidade em quase todas as democracias sólidas do planeta”, afirmou Nonato Bandeira.