PPS realiza congresso em Remígio e reconduz vereador à presidência

foto: ascom

O Partido Popular Socialista (PPS) realizou nesta sexta-feira à noite, na Câmara de Remígio, o seu congresso municipal que renovou o diretório local, reconduzindo o vereador Francisco Adnael para mais um mandato na presidência do partido naquela cidade.

O presidente estadual do PPS, Nonato Bandeira, atual chefe de gabinete do Governo do Estado, marcou presença no encontro ao lado do secretário da legenda, o sindicalista Carlos Clayton, reafirmando a decisão do partido em realizar congressos em diversos municípios, de acordo com o que determina os estatutos da legenda.

Ele confirmou que os próximos serão realizados em Itaporanga, dia 16 deste mês, e em João Pessoa, em 23 de setembro, este sob o comando do vereador Bruno Farias. Já o congresso estadual do partido está marcado para o dia 28 de outubro. O PPS está presente hoje em 131 municípios, seja como diretórios ou comissões provisórias.

Nonato Bandeira disse que o PPS em fortalecido as decisões tomadas nos municípios, invertendo a lógica das demais agremiações de exercerem o poder a partir de Brasília, “de forma autocrática e sem reconhecer a realidade da base, de quem faz política no cotidiano e enfrenta as dificuldades no dia a dia junto aos cidadãos”.

O secretário geral Carlos Clayton informou que o PPS, além de fortalecer a legenda nas cidades com a realização destes congressos, também já está trabalhando para montar as chapas proporcionais nas eleições do próximo ano. Segundo ele, dezesseis nomes já anunciaram que irão concorrer à Assembleia Legislativa, representando boa parte das regiões no Estado.

“Uma das exigências para concorrer pelo partido, de acordo com decisão do evento realizado recentemente na cidade de Patos, é não possuir mandato de deputado estadual, pois isso no entender de todos os presentes e postulantes desestimularia os demais concorrentes que estão trabalhando e não dispõem de tal estrutura”, informou o dirigente do PPS.