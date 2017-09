Porto de Cabedelo movimenta 24 mil toneladas em seis dias

A Companhia Docas da Paraíba terá uma movimentação de 24 mil toneladas de produtos nos próximos sete dias. São combustíveis que abastecem o mercado local, exportação da ilmenita e importação de pás eólicas.

Nesta quarta-feira (21) está prevista a chegada do navio Stena Progress, que vai descarregar oito mil toneladas de derivados de petróleo.

Já na quinta, o navio Evros também abastecerá o mercado local de combustível com mais quatro mil toneladas de derivados de petróleo.

Ainda para a quinta está prevista a chegada do navio Albanyborg, que vai carregar 12 mil toneladas de ilmenita e seguirá para a França.

Já no dia 26, chega ao Porto de Cabedelo o navio Yupeng, que vai descarregar pás eólicas para abastecer o mercado de energias renováveis, em plena expansão no Estado.

Foto: Secom/PB

A Docas-PB também está trabalhando para ampliar suas operações. O decreto do Governo Federal que regulariza todas as áreas do Porto de Cabedelo vai permitir investimentos e expansão do local, gerando emprego e renda e contribuindo para economia do Estado.

Segundo a diretora-presidente da Docas-PB, Gilmara Temóteo, a regularização destas áreas vai permitir a prospecção para ampliação do local a partir de uma parceria público privada.

“O objetivo é que possamos construir dois novos berços para atracação de navios e um Terminal de Múltiplos Usos (TMU), que vai duplicar a movimentação do Porto e permitir novas operações”, destacou.