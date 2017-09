Portal da Esat disponibiliza mais três cursos de educação fiscal a distância

O portal da Escola de Administração Tributária (Esat) da Receita Estadual já disponibilizou mais três novos cursos, na modalidade de educação a distância (modalidade EAD) , para os cidadãos paraibanos totalmente gratuitos. Os novos cursos, que fazem parte do Programa Semeando Sementes da Cidadania, foram desenvolvidos entre a Secretaria de Estado da Receita e a Controladoria Geral do Estado (CGE).

O foco dos cursos de formação da cidadania são as áreas de controle social e desenvolvimento sustentável. Eles estão intitulados como: ‘Controle Social e o Serviço de informação ao Cidadão (SIC-PB)’, com duração de 20 horas; ‘Lei de Acesso à Informação (LAI e Serviço de informação ao Cidadão – SIC-PB)’ também com 20 horas e o terceiro ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)’, com duração de 16 horas.

Os interessados poderão realizar a inscrição, previamente, para ter acesso aos cursos por meio do link abaixohttps://www3.receita.pb.gov. br/portalesat/ semeandosementes/index.php

O secretário de Estado da Receita, Marconi Frazão, e o secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado (CGE), Gilmar Martins, lançaram esses três novos cursos durante o encerramento do evento ‘3º HackFest contra a corrupção na Paraíba’.

Cursos à distância – Com os três novos cursos, a plataforma digital da Escola de Administração Tributária (Esat) soma oito cursos gratuitos. Os outros cinco já disponíveis são: “Conhecendo os tributos”; “Entendendo o orçamento público”; “Direitos e Deveres”; “ICMS – Saiba mais” e “Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e”. Todos os cursos são gratuitos com carga horária de duração que oscila de 10 horas a 20 horas.