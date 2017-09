Polícias apreendem 10 quilos de drogas e prendem quatro pessoas em Alagoa Grande

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na prisão de quatro pessoas e apreensão de 10 quilos de drogas na cidade Alagoa Grande.

O objetivo da operação, denominada de ‘Chaminé’, foi dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão de pessoas envolvidas em crimes como o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e ainda homicídios.

De acordo com o delegado Ricardo Sena, da 8ª Seccional, com sede em Guarabira, a ação contou com um efetivo de 60 policiais e as investigações apontaram a presença de uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas e ainda a participação em homicídios na região.

“Consideramos o saldo da operação positivo. Foram recolhidos dez quilos de entorpecentes (maconha e crack), apreendidas três armas de fogo (uma pistola 380 e dois revólveres) e também foram presas quatro pessoas e um adolescente apreendido”, explicou a autoridade policial.

Foram presos Juraci Augusto da Silva, de 52 anos, suspeito de envolvimento em um caso de homicídio; Túlio Ricardo Laurentino Barbosa, de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas; Oseias de Oliveira Trindade, de 27 anos, por posse ilegal de arma de fogo e ainda envolvimento em um assassinato e Felipe da Silva Medeiros, de 28 anos, suspeito de tráfico de drogas.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Alagoa Grande, onde prestaram depoimento e em seguida foram levados para a Cadeia Pública, local que vão aguardar as decisões da Justiça.