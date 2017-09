Polícia recupera motos em três cidades da Paraíba

Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar prenderam, na madrugada deste sábado (02), um homem que estava de posse de uma motoneta roubada, na Capital. A ação ocorreu em frente a um bar no bairro do Ernesto Geisel.

Durante rondas no bairro, os policiais militares suspeitaram da atitude do homem e, após abordagem, constataram que a motoneta que estava em poder dele tinha registro de roubo.

O detido foi conduzido à Central de Flagrantes e o veículo encaminhado para ser restituído ao seu proprietário.

Outros veículos recuperados – Em Campina Grande, na noite dessa sexta-feira (01), policiais militares do 2º Batalhão localizaram uma motocicleta que havia sido furtada. O veículo foi encontrado no bairro do Catolé.

Em Salgado de São Félix, ainda na noite da sexta-feira, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma outra motocicleta.

O veículo foi localizado na zona rural do município e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Itabaiana. As duas motocicletas foram encaminhadas para devolução aos proprietários.