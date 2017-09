Polícia realiza Operação em Guarabira, Belém, Alagoa Grande e Pirpirituba

fotos: ascom

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, durante a noite desta sexta-feira (8) e madrugada deste sábado (9), nas cidades de Guarabira, Belém, Alagoa Grande e Pirpitiruba, a Operação Cidade Segura.

A operação é realizada em todas as cidades da área do 4º BPM, com abordagens a pedestres, condutores de motos e carros, além de bares e estabelecimentos similares, tanto na área urbana quanto na zona rural das cidades.