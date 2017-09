Polícia prende no Sertão suspeitos com dinheiro falso

Policiais Militares do 6º Batalhão prenderam um homem de 20 anos e apreenderam um adolescente suspeitos de tentarem repassar cédulas falsas no comércio do município de Monte Horebe, distante 490 quilômetros de João Pessoa, no fim da tarde da quarta-feira (13).

Foto ilustrativa: Reprodução/ Internet

Os suspeitos estavam com uma nota de R$ 100 e outra de R$ 50 falsas e foram detidos em São José de Piranhas.

Segundo as vítimas, elas desconfiaram dos dois suspeitos que tentaram comprar um boné com dinheiro falsificado.

Após acionar a PM através do número 190, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar os suspeitos na cidade de São José de Piranhas. Com eles, foram encontradas as cédulas.

A dupla foi reconhecida pelas vítimas e os dois foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de São José de Piranhas.