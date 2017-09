Polícia prende mais um integrante de organização criminosa

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de uma operação conjunta das Delegacias de Repressão a Entorpecentes de João Pessoa e de Campina Grande (DRE/JP e DRE/CG) visando à repressão ao tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (11), deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco Xavier da Silva. O homem foi localizado e preso no bairro do Alto do Mateus, em João Pessoa.

De acordo com investigações policiais, Xavier integra a facção criminosa que foi desarticulada durante Operação Cartel, realizada em Campina Grande, no dia 4 deste mês, quando, na ocasião, foram presas cinco pessoas e apreendidos 200 kg de droga que estava sendo transportada em um caminhão no interior do Estado da Paraíba e que seria distribuída para as cidades de Campina e João Pessoa.

Outra prisão – Por meio da 1ª Delegacia Distrital da cidade de Campina Grande, foi dado cumprimento, na manhã desta segunda-feira (11), ao mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal, em desfavor de Djanilson da Silva Bezerra, 22 anos, cuja pena é de dois anos de prisão definitiva pela prática de crimes do Sistema Nacional de Armas, posse e comercialização de armas de fogo e munição.

Djanilson encontra-se recolhido na carceragem da Central de Polícia, no bairro do Catolé, à disposição da Justiça. Os procedimentos foram realizados pela delegada Rúbia Cristianni.