Polícia prende homem no Sertão e apreende armas

A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo, entre elas uma espingarda, prendeu um suspeito, e apreendeu um adolescente, nas cidades de Patos e Matureia, no Sertão do estado. As ações aconteceram nessa segunda-feira (4).

Os policiais do 3º Batalhão prenderam um suspeito em um bar, após o homem tentar esconder um revólver calibre 32 embaixo de um veículo. O suspeito, de 27 anos, foi conduzido para delegacia em Teixeira.

Em Patos, policiais da Força Regional do Comando de Policiamento Regional II abordaram um adolescente em atitude suspeita, no bairro Maternidade, e em sua mochila encontraram uma espingarda calibre 28 e duas munições deflagradas.

O menor e sua mãe foram conduzidos para delegacia.