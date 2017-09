Polícia prende dupla suspeita de envolvimento em latrocínio de comerciante

A Polícia Civil prendeu, na noite desta quinta-feira (7), dois homens suspeitos de envolvimento no caso do comerciante encontrado morto no bairro de Santa Rosa, amordaçado e com os pés e mãos amarrados.

Um dos homens presos por envolvimento com esse crime é Antônio Ferreira Silva, que confessou participação no ato, conforme informou a Polícia Civil.

Foto ilustrativa: Reprodução/Internet

Além de Antônio, as pessoas presas por envolvimento com esta ação vão ser apresentadas na Central de Polícia de Campina Grande durante uma coletiva de imprensa que será realizada nesta sexta-feira, às 10h30, onde serão prestados mais esclarecimentos a respeito desse crime.

O CRIME

O corpo de Antônio Pereira da Silva, 58 anos, foi encontrado por vizinhos, na casa onde morava, no bairro de Santa Rosa.

Os bandidos roubaram o carro e alguns objetos da vítima. Os policiais acreditam que Antônio tenha sido morto por asfixia, pois não havia marcas de tiros nem de golpes de faca no corpo.