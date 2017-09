Polícia encontra 5 kg de maconha enterrados em residência no Brejo. Veja o vídeo

fotos e vídeo: ascom

Aproximadamente 5 kg de uma substância semelhante à maconha foram apreendidos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na manhã de deste domingo (17), no bairro Nordeste, na cidade de Guarabira. A droga estava enterrada no quintal de uma residência e o homem de 26 anos de idade que estaria morando no imóvel foi preso.

Três adolescentes, um de 14 anos, uma de 15 e outra de 16, que estavam com ele no momento da abordagem, também foram apreendidos por suposta associação ao tráfico. Participaram da ação policiais das guarnições da Rotam, CPU (Comando de Policiamento da Unidade), Núcleo de Inteligência e Comando do 4º BPM.

Os policiais chegaram até o acusado depois de informações passadas de que ele estaria, na companhia de outras pessoas, comercializando droga na entrada de um beco e que ela estaria enterrada no quintal da residência onde ele morava. Quando chegaram ao local informado, os militares encontraram com ele e os adolescentes.

Ao realizarem uma busca no quintal da residência, os policiais militares observaram que um local aparentava ter sido escavado recentemente e, ao retirarem a terra, encontraram a droga, que estava embalada em grandes pacotes, pronta para ser dividida em porções menores e distribuída para a comercialização.

A proprietária da residência disse que ela tinha sido invadida pelo suspeito e autorizou que os policiais realizassem uma busca no interior do imóvel, onde foram encontradas sacolas plásticas e um livro de anotações com o nome dele escrito na capa e informações como repasse de dinheiro, entorpecentes e mapas.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e os adolescentes, apreendidos por ato infracional semelhante à associação ao tráfico. Eles e a droga apreendida foram levados para a delegacia.

veja o vídeo