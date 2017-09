Polícia desarticula principais pontos de apoio do tráfico em comunidade de JP

A Polícia Militar desarticulou os dois principais pontos de apoio do tráfico de drogas da comunidade Riacho Doce, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, durante operação que apreendeu mais de 2 kg de maconha, vários papelotes de cocaína, três balanças de precisão, um narguilé (utilizado para o consumo de drogas), dois revólveres e rádios comunicadores, na tarde desta terça-feira (12).

O material foi encontrado em duas casas que eram usadas como locais para separar e embalar as drogas para a comercialização, bem como para esconder as armas.

De acordo com o capitão Clecitoni Albuquerque, do Regimento de Polícia Montada (RPMont), o local foi descoberto após a PM receber vários informes sobre o funcionamento do tráfico na comunidade.

“Fomos reunindo as informações e montamos a operação, que envolveu cinco viaturas do RPMont, tendo como resultado a apreensão das drogas e das duas armas dentro dessas residências que serviam de apoio para o tráfico de drogas, na comunidade”, destacou.

Os suspeitos fugiram assim que foram avisados da entrada da PM na comunidade, possivelmente por pessoas que trabalham como olheiros do tráfico, mas foram apreendidos os rádios usados para essa comunicação e localizado o documento de identidade de um dos acusados.

As armas e as drogas apreendidas serão levadas para a Central de Polícia Civil, no Geisel. Este ano, o Regimento de Polícia Montada (RPMont) já apreendeu mais de 30 kg de drogas nos bairros do Cristo e Rangel, onde várias operações foram realizadas.