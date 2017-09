Polícia desarticula dois grupos especializados em roubo e clonagem de veículos

Foto: Reprodução/TVCB

Em duas operações a Polícia Civil conseguiu desarticular dois grupos especializados em roubo e clonagem de veículos na Paraíba.

Um deles era comandado por um homem conhecido como o “Alemão” que trazia carros roubados e clonados do estado de São Paulo e vendia na Paraíba. Ele foi detido no bairro do Geisel, em João Pessoa.

Em outra ação a polícia encontrou dez motocicletas roubadas e carcaças de outras motos já desmontadas. Também foram apreendidas ferramentas que eram usadas para a clonagem das motocicletas.

De acordo com a polícia, as motos roubadas eram entregues a Israel Marques da Silva, que fazia a clonagem e devolvia os veículos para outros criminosos praticarem assaltos.