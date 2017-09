Polícia apreende mais de 10 quilos de drogas em comunidade de JP

Foto: Secom/PB

Policiais militares da Força Regional fecharam mais um local de armazenagem de drogas na tarde desta segunda-feira (18), na comunidade Laranjeiras, na Zonal Sul da Capital. No local foram encontrados mais de 10 quilos de drogas e um homem foi preso em flagrante.

A equipe policial estava realizando o patrulhamento na área quando recebeu uma denúncia de que havia uma residência abandonada na comunidade servindo de ponto de armazenamento de drogas.

Nas diligências, a guarnição identificou o local e encontrou um suspeito de 22 anos que estava fazendo a segurança do ponto. Durante a varredura no terreno, os policiais encontraram cerca de 10 quilos de substância semelhante a maconha enterrados, três balanças de precisão e um facão.

A droga e o material apreendido estavam enterrados em baldes plásticos em pontos diferentes do terreno, para dificultar a localização. Uma guarnição do Canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi até o local com o cão Messi para ajudar nas buscas, no intuito de encontrar mais drogas escondidas na casa.

Segundo o Capitão Davi Batista, comandante da Força Regional, as ações de saturação estão acontecendo de forma integrada com o 5º Batalhão no combate à criminalidade.

“Chegamos à informação que aqui nesta localidade existia um fluxo de pessoas armadas comercializando drogas, fizemos o cerco da residência, adentramos e localizamos aqui em torno de 10 quilos de drogas e um indivíduo que fazia a segurança do local”, informou. O suspeito e o material apreendidos foram levados para Central de Flagrantes.

100 quilos nos últimos dias – Desde a última segunda-feira (11), a Polícia Militar tem intensificado o combate ao tráfico de drogas em todo Estado, resultando na apreensão de mais de 100 quilos de drogas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Guarabira. Somente no dia 13, em Campina Grande, foram 50 quilos apreendidos dentro de um veículo.