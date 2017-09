Polícia apreende drogas e prende suspeitos de tráfico em cidades da Paraíba

Como parte das ações deste final de semana, a Polícia Militar registrou apreensões de drogas e prendeu pessoas suspeitas de tráfico com maconha, cocaína e crack em diversas localidades do estado da Paraíba.

Na apreensão de maior destaque, a PM aprendeu 15 quilos de maconha com um casal em carro no bairro do Altiplano em João Pessoa, na noite de domingo (10).

No bairro das Cidades, em Campina Grande, no início da noite deste domingo (10), um casal foi detido com 102 papelotes de maconha.

Contra o casal havia ainda dois mandados de prisão em aberto: contra a mulher havia um mandado por homicídio qualificado, e contra o homem por quebra de albergue.

Em João Pessoa, por volta das 00h30 do domingo, após perseguição a veículo em que os ocupantes eram suspeitos de realizar disparos de arma de fogo no Centro da cidade, policiais da Força Regional abordaram o carro e nele encontraram um adolescente de 16 anos com um revólver calibre 38, munições e dinheiro.

Na residência do adolescente, os policiais encontraram cerca de 6 quilos e meio de maconha, pouco mais de um quilo de cocaína e 800 gramas de crack. O adolescente e sua mãe foram conduzidos à delegacia.

Em Pombal, no sábado (9), após denúncias, um suspeito foi preso com 27 pedras de crack e uma unidade de maconha.

Na noite de sexta-feira (8), 62 pinos de cocaína foram apreendidos com uma dupla no bairro do Padre Zé.

Além disso, 78 pedras de crack enterradas foram encontradas pela polícia em um condomínio, no bairro de Mangabeira, após denúncias. Nesta última apreensão, ninguém foi preso.