Polícia apreende casal de adolescentes em flagrante após assalto a coletivo em JP

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta segunda-feira (11), dois adolescentes que assaltaram passageiros de um ônibus no bairro de Cruz das Armas, na capital, e recuperou os objetos roubados pelos jovens.

A guarnição comandada pelo sargento Carlos Eduardo, do 7º Batalhão, estava abastecendo a viatura no posto do bairro de Cruz das Armas, quando foi acionada por uma mulher que informou que uma dupla, armada com facas, teria acabado de realizar um roubo a um coletivo, próximo à localidade conhecida como três lagoas.

“Enquanto estávamos abastecendo, uma senhora nos procurou e relatou que havia sido vítima de um roubo em um coletivo e que outras pessoas teriam sido roubadas também. Ela nos passou as características dos suspeitos e imediatamente começamos as diligências, conseguindo capturar a dupla em uma praça”, relatou o policial.

Durante as buscas, os policiais se depararam com um casal com as mesmas características repassadas, na praça Lauro Wanderley, no bairro dos Funcionários I. Ao realizarem a abordagem, encontraram em poder da dupla, dentro de uma mochila, duas facas, dez celulares, seis relógios, além de R$ 124,00 em espécie.

O casal de adolescentes, ambos de 17 anos, foi conduzido para Central de Flagrantes, no bairro do Geisel, juntamente com o material recuperado. Na delegacia, várias vítimas reconheceram os suspeitos como os autores do roubo.