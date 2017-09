Polícia apreende adolescentes suspeitas de envolvimento com latrocínio em Campina

Três adolescentes foram apreendidas no bairro do Pedregal, em Campina Grande, suspeitas de envolvimento com o latrocínio do comerciante Antônio Pereira da Silva, 58 anos, que foi assassinado no último dia 7.

De acordo com o delegado da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande, Cristiano Santana, a apreensão ocorreu no fim da tarde de ontem e as adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, confessaram envolvimento com o caso.

Foto: Polícia Civil

Até as 10h desta terça-feira (12) as adolescentes estavam detidas na Central de Polícia de Campina Grande aguardando a autorização judicial para serem encaminhadas a uma unidade socioeducativa de João Pessoa.

Na noite da quinta-feira (7), dia em que o crime foi registrado, a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos e prendeu um homem de 21 anos por suspeita de envolvimento com esta ação.

O adolescente foi encaminhado para o Lar do Garoto, em Lagoa Seca, e o homem de 21 anos está preso na Penitenciária Padrão, em Campina Grande.

O corpo do comerciante Antônio Pereira foi encontrado por vizinhos, na casa onde ele morava, no bairro de Santa Rosa.

Ele estava com as mãos e os pés amarrados e possivelmente foi morto por asfixia, sufocado com um travesseiro.

Foi roubado o carro da vítima, além de alguns objetos e mercadorias. Parte do material roubado foi recuperada.