Poetas Francisco Ferreira e Antônio Silva se apresentam em João Pessoa

A arte do improviso é uma das características mais marcantes dos cantadores nordestinos. Para exaltar o potencial dos poetas da Região, nesta quarta-feira (6), acontece mais uma edição do “De Repente no Espaço”, projeto da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc).

Foto: Secom/PB

O objetivo da ação é dar visibilidade a essa linguagem artística e literária, valorizando os poetas populares do Nordeste.

As atrações são os repentistas Francisco Ferreira (RN) e Antônio Silva (PB). A noite dos poetas populares tem ainda como declamador oficial o poeta Iponax Vila Nova.

Foto: Secom/PB

As apresentações começam às 19h e ocorrem no mezanino do Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, em João Pessoa. A entrada é gratuita.

“De Repente no Espaço” é um evento mensal da Funesc que teve início no mês de junho e faz parte do projeto de ocupação do Espaço Cultural.

Os encontros acontecem na primeira quarta-feira do mês. A cada edição, o público conta com diferentes atrações da Paraíba e de outros estados.