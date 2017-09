PMJP se prepara para participar da jornada mundial ‘Na cidade sem meu carro’

foto: Secom/JP

João Pessoa vai participar, no dia 22 de setembro, da jornada mundial “Na cidade sem meu carro”. A iniciativa tem a proposta de sensibilizar as pessoas para a utilização de meios de transportes mais sustentáveis, sem poluição e com acessibilidade.

Para discutir ações e atividades que serão promovidas na data foi realizada, na manhã de sexta-feira (1º), uma reunião com a presença de representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), de instituições de ensino superior – UFPB, Unipê e Iesp, e do ‘Movimento João Pessoa que queremos’.

O encontro foi para instigar a reflexão sobre o modelo de mobilidade vigente no Brasil, onde o modo individual de locomoção, o automóvel, ganha cada vez mais espaço em detrimento aos modos alternativos de transportes, como ônibus ou bicicleta. “O movimento é importante para transformar a mobilidade Urbana mais humana e sustentável”, ressalta Carlos Batinga, superintendente da Semob.

O coordenador do curso de Arquitetura do Unipê, Paolo Pizzolato, afirmou que a reunião foi importante porque discutiu as novas propostas de mobilidade. “Estamos no caminho certo, propondo novas maneiras de mobilidade urbana, buscando repensar a cidade que a cada dia está com maior tráfego de carros”, disse.

Henrique França, do Movimento João Pessoa que queremos, ressaltou que é o momento ideal para essa discussão com a sociedade. “O Dia mundial sem meu carro é uma tentativa de mostrar que existem outras alternativas para os deslocamentos das pessoas, a exemplo do ônibus, bicicleta, ou até mesmo a pé. Queremos sensibilizar as pessoas, não afrontar o uso do carro”, afirmou.

Movimento – A jornada mundial ‘Na cidade sem meu carro” é um movimento internacional em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Este se iniciou na França em 1997 e se espalhou por vários países do mundo.