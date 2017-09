PMJP promove ações de preservação e conscientização sobre o meio ambiente

foto: Secom/JP

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) promove de quarta (20) a sexta-feira (22), uma série de atividades de conscientização para as questões relacionadas ao meio ambiente e à qualidade de vida da população. A ação é conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Na próxima quarta-feira (21) é comemorado o Dia Internacional de Limpeza de Praias e Rios. Semam e Emlur farão um grande mutirão no trecho entre o Hotel Tambaú e o Busto de Tamandaré e também no Parque Cuiá, promovendo a catação de lixo e chamando a atenção da população, para que cada um se sinta responsável pelo lixo que produz, dando aos resíduos o destino adequado.

Já no Dia da Árvore, 21 de setembro, a Semam fará a distribuição de trezentas mudas de árvores nativas com a população, em seis semáforos da Avenida Epitácio Pessoa. Junto com as mudas serão entregues exemplares da Cartilha da Arborização, elaborada por técnicos da Semam. No Parque da Lagoa será plantada a muda de número 30 mil, fechando um projeto em parceria com a Rede Paraíba de Comunicação. Também no Parque da Lagoa será montada a Tenda Verde e serão distribuídas mais trezentas mudas de árvores nativas.

Já no dia 22 de setembro a Semob vai promover o Dia Mundial Sem Carro, estimulando a população para que reflita sobre a necessidade de diminuirmos o uso do transporte individual. A atividade integra as ações da Semana Nacional do Trânsito 2017.

Para o secretário de Meio Ambiente, Abelardo Jurema Neto, “essa é uma excelente oportunidade em que as secretarias unem forças e ações, todas com o foco na sustentabilidade, trabalhando de maneira transversal. De uma forma ou de outra, o tema do meio ambiente e qualidade de vida está inserido em todas as políticas públicas da gestão”, concluiu.