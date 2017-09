PMJP inicia campanha de multivacinação para crianças e adolescentes nesta segunda

foto: Secom/JP

Com o objetivo de garantir a saúde por meio das ações preventivas, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), obedecendo ao calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), dá início nesta segunda (11), a Campanha Nacional de Multivacinação.

Todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos precisam comparecer à Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da sua casa e verificar se está com todas as vacinas em dia.

Serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico da vacinação da criança e do adolescente, visando diminuir o risco de transmissão de doenças, bem como reduzir as taxas de abandono de esquema vacinal. A campanha segue até o dia 22 de setembro.

O objetivo principal é estimular que os pais levem os filhos para atualização de caderneta de vacinação do Ministério da Saúde. “Estaremos com cobertura em todas as salas de vacina de João Pessoa para atender as famílias. Durante a campanha buscamos otimizar a cobertura, com intuito de deixar as pessoas protegidas”, explica a chefe da Seção de Imunização, Chiara Dantas.

Para reforçar a importância da imunização, no dia 16 de setembro será realizado o Dia D da Campanha de Multivacinação, na Praça da Independência, a partir das 9h. “No dia D, a vacinação estará disponível também na Praça da Independência.

Durante o resto da campanha, que vai do dia 11 até o dia 22 de setembro, as ações preventivas de imunização seguirão normalmente nas salas de vacinas das Unidades de Saúde da Família”, ressalta Chiara Dantas.

Cartão de Vacinação

É importante que os usuários levem, além do Cartão SUS e documento com fotos, o cartão de vacinação, documento indispensável que auxilia no registro e controle das vacinas administradas, auxiliando o cidadão a manter suas vacinas em dia. Caso não esteja de posse do cartão de vacinação, por motivo de perda ou dano, é recomendado que o usuário procure o serviço de saúde que costuma vacinar para solicitar a segunda via do cartão.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é referência internacional por promover o acesso gratuito da população às vacinas, respeitando critérios e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Vacinas disponibilizadas na campanha:

– Hepatite A e B

– VIP

– Meningocócica C

– Rotavírus

– HPV

– Pneumo 10

– Varicela

– Pentavalente

– Tetraviral

– Dupla adulto

– DTP

– Tríplice viral

– VOP (poliomielite)