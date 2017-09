PMDB afasta ex-ministro e senadora das funções partidárias por 60 dias

O ex-ministro Geddel Vieira Lima pediu, e a Executiva Nacional do PMDB aceitou, o seu afastamento da Primeira Secretaria e das funções do partido pelo prazo de 60 dias. Geddel está preso desde a semana passada no Presídio da Papuda, após a Polícia Federal (PF) encontrar cerca de R$ 51 milhões em um apartamento emprestado por um amigo.

A Executiva do PMDB também afastou das funções partidárias a senadora Kátia Abreu (TO), pelo mesmo prazo. Segundo o presidente da legenda, senador Romero Jucá (RR), o afastamento da senadora é para aguardar a decisão do Conselho de Ética do partido, que analisa o processo contra a senadora por ter ferido a ética e a disciplina partidária com críticas à legenda, ao presidente Michel Temer e por ter votado contra matérias defendidas pelo governo.

Ainda na reunião, o senador Romero Jucá designou o líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), para buscar um entendimento em torno das divergências no PMDB de Pernambuco com a filiação ao partido do senador Fernando Bezerra.

Essa filiação gerou atritos na legenda e um integrante do PMDB local pediu a dissolução do diretório regional. Jucá disse esperar que Baleia Rossi consiga fazer o entendimento entre as partes divergentes para evitar a dissolução da direção do partido no estado.