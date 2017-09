PMCG realiza dia D de multivacinação para crianças e adolescentes

A Secretaria de Saúde de Campina Grande realiza no sábado, 16, o dia D de vacinação da Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes.

Serão 20 postos de vacinação abertos das 8h às 17h. A campanha vai até o dia 22 setembro e visa atualizar as vacinas aplicáveis a crianças e adolescentes até os 14 anos de idade.

Vão funcionar os Centros de Saúde da Liberdade, da Bela Vista, da Palmeira, do Catolé e do Centro.

Também estarão abertas a Policlínica das Malvinas e as Unidades Básicas de Saúde João Rique, Bodocongó, Nely Maia, Jeremias, Jardim Continental, Tambor, Wilson Furtado, Velame, Jardim Paulistano, Rocha Cavalcante, Adriana Bezerra, Galante e Sabiá e Pardal (São José da Mata).

São oferecidos vários tipos de vacina de rotina para as pessoas na faixa etária adequada.

Para as crianças de 0 a 6 anos de idade estarão disponíveis as vacinas que protegem contra Tuberculose, Hepatites A e B, Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite, Poliomielite, Diarreia, Pneumonia, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Catapora e Varicela.

Para quem tem de 7 a 14 anos serão oferecidas as vacinas que protegem da Hepatite B, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba e Rubéola, Tétano, Difteria e Coqueluche, Meningite, Varicela e HPV, seguindo o esquema vacinal de acordo com as idades para cada tipo de vacina.

A Coordenadora Municipal de Imunização, Miralva Cruz, ressaltou a necessidade de levar o Cartão de Vacinação.

“É necessário levar o cartão porque estamos fazendo justamente uma atualização da imunização e protegendo essas crianças contra essas doenças, portanto, precisamos fazer o controle no cartão”, explicou.