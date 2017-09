PMCG encerra homenagem à Independência com desfile São José da Mata

Depois de 10 dias de atividades, a Prefeitura de Campina Grande encerrou na tarde deste domingo, com o desfile cívico-militar no distrito de São José da Mata, a programação em alusão à Independência do Brasil.

Reunindo 22 instituições civis, escolares, militares e religiosas, o desfile atraiu mais de duas mil pessoas para a Praça José Miguel Leão. Uma delas foi a dona de casa Maristela dos Santos, 62 anos, que acompanhou as apresentações junto com a família.

“Fico muito satisfeita por São José da Mata ter esse desfile. Além de ser uma homenagem ao Brasil, é uma programação diferente durante o domingo para os moradores daqui, que não precisam sair de casa e ir até o Centro de Campina para ver essas apresentações”, declarou.

Descentralizando as comemorações da Independência, assim como São José da Mata, os outros dois distritos de Campina Grande, Galante e Catolé de Boa Vista, também tiveram desfiles em homenagem à Pátria, graças a política de valorização dos distritos implantada desde a primeira gestão do prefeito Romero Rodrigues.

Ao avaliar a programação alusiva ao 7 de Setembro promovida este ano pela Prefeitura de Campina Grande, sob a coordenação da Secretaria de Educação (Seduc), a secretária Iolanda Barbosa destacou a escolha do tema para os desfiles deste ano: “Campina: cidade educativa e inclusiva”.

“Durante os quatro desfiles tivemos a oportunidade de mostrar a importância da educação e da inclusão social enquanto ferramentas indispensáveis para o pleno exercício da cidadania, realçando o trabalho que a gestão do prefeito Romero Rodrigues vem realizando nessas duas áreas, especialmente nas escolas do município, onde temos mais de mil alunos com necessidades especiais matriculados e 167 cuidadores para aqueles que apresentam algum grau de dependência”, pontuou Iolanda, ressaltando também o exemplo de cidadania e civismo dado pelas crianças e demais participantes dos desfiles.

Também participaram do desfile deste domingo o secretário executivo de Educação, Gildo Silveira; o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Tovar Correia Lima; a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério; o vereador Álvaro Farias, além de outras autoridades municipais e representantes de entidades civis e militares.