PMCG define como será o expediente na sexta-feira

A Prefeitura de Campina Grande comunica à população e aos servidores públicos municipais que o expediente da próxima sexta-feira, 08 de setembro, será normal em todas as repartições públicas no âmbito do município.

Somente nesta quinta-feira, 07 de setembro, não haverá expediente nas repartições municipais em função do feriado de Independência do Brasil.

No entanto, serão mantidos os serviços essenciais à população, a exemplo da limpeza pública, saúde, hospitais públicos, Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Defesa Civil.