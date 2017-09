PMCG apresenta novo Programa de Refis com desconto de até 99%

Diante da crise econômica que afeta todo o país e as finanças dos municípios brasileiros e também o orçamento das famílias, o prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, decidiu adotar mais uma medida de incentivo à economia local.

Na semana passada, Romero recomendou à Procuradoria Geral do Município a elaboração e envio à Câmara de Vereadores o projeto de Lei Complementar que institui o novo Programa de Recuperação Fiscal do Município (REFIS), exercício 2017.

O programa prevê diversos benefícios às pessoas físicas e jurídicas que estiverem em débito com o poder público municipal e descontos de até 99% em juros e multas.

A ideia de Romero Rodrigues, segundo o procurador geral do Município, José Fernandes Mariz, é estimular o pagamento dos débitos e possibilitar a circulação de recursos na economia do município.

Estudos técnicos elaborados pela Prefeitura demonstram que, mesmo com a possibilidade de abatimento de quase 100% no recebimento de juros e multa dos débitos tributários municipais em atraso, o novo Refis representará superávit de receita nos cofres do município – tendo em vista que o benefício concedido não atingirá os tributos, mas somente as obrigações acessórias.

A adesão ao programa poderá ser feita com o pagamento em cota única ou com o parcelamento das dívidas em até 120 vezes e pode ser realizada por contribuintes que tenham débitos inscritos ou não na Dívida Ativa Municipal.

No caso de pessoas jurídicas enquadradas na categoria microempresa ou empresa de pequeno porte, a parcela mínima poderá ser de R$ 200,00. Já para pessoas físicas é possível dividir o débito em parcelas de até R$ 50,00.

Impacto positivo na receita

Para José Mariz, a proposta deverá ter um impacto positivo para as finanças municipais.

“E com isso também teremos o contribuinte beneficiado com a medida e a geração de toda uma cadeia positiva para a economia do município”, frisou. O projeto foi encaminhado à Câmara de Vereadores e deverá ser apreciado nas próximas semanas. Caso seja aprovado seguirá para sanção do prefeito Romero Rodrigues.

Veja os benefícios para o contribuinte que aderir ao programa:

– Redução em 99% (noventa e nove por cento) dos juros, multa de mora e multa por infração, para quem optar pelo pagamento em quota única;

– Redução em 90% (noventa por cento) dos juros, multa de mora e multa por infração, para quem optar pelo pagamento em até 12 (doze) meses;

– Redução em 80% (oitenta por cento) dos juros, multa de mora e multa por infração, para os débitos parcelados em até 24 (vinte e quatro) meses;

– Redução em 70% (setenta por cento) dos juros, multa de mora e multa por infração, para quem optar pelo pagamento em até 36 (trinta e seis) meses;

– Redução em 60% (sessenta por cento) dos juros, multa de mora e multa por infração, para quem optar pelo pagamento em até 48 (quarenta e oito) meses;

– Redução em 50% (cinquenta por cento) dos juros, multa de mora e multa por infração, para os débitos parcelados em até 60 (sessenta) meses.

– Parcelamento em até 120 (cento e vinte) meses, sem redução dos juros, multa de mora e multa por infração.