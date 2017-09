PM de João Pessoa prende suspeitos de assaltos e apreende arma usada nos crimes

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar e do Grupo Tático Ambiental (GTAm), pertencente ao Batalhão de Polícia Ambiental, efetuaram a prisão de dois homens suspeitos de realizar assalto na Capital, na noite dessa sexta-feira (01). Com os suspeitos foi apreendida uma arma de fogo.

A Polícia Militar recebeu informações de que os dois homens haviam realizado uma tentativa de roubo no bairro dos Bancários.

Os policiais localizaram os suspeitos e conseguiram realizar a prisão no bairro do Castelo Branco.

Ao realizar a abordagem, foi encontrado com os suspeitos um revólver calibre 22, que havia sido utilizado para praticar o crime.

Os suspeitos e a arma apreendida foram conduzidos para a Central de Flagrantes.