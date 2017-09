Petistas querem Rodrigo Janot depondo em CPI

foto: ABr

Após o PT ser atingido pelas acusações de obstrução de Justiça e organização criminosa do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nomes do partido passaram a defender que o procurador-geral seja levado à CPI que investiga o grupo JBS para explicar o acordo que fechou com Joesley Batista, informa o jornal Folha de São Paulo.

