Petista: Janot encerra mandato de maneira melancólica ao denunciar Lula sem provas

O deputado Anísio Maia (PT) disse acreditar piamente na inocência do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, réu na Operação Lava Jato condenado à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Denunciado recentemente outra vez pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que disse que Lula é o ‘grande idealizador de organização criminosa’, o deputado saiu em defesa do ex-presidente e disse que tudo isso vem sendo falado e repetido, mas sem provas.

Janot denunciou ainda a ex-presidente Dilma Rousseff afirmando que ela e Lula formaram uma organização criminosa quando foram presidentes da República com demais integrantes da cúpula dos governos petistas.

Foto: Paraibaonline

Para o deputado, tudo isso é combinado, pois num momento em que se descobre um rombo de R$ 51 milhões, desvia-se a atenção para mais uma vez atacar o ex-presidente Lula com o depoimento do ex- ministro Antônio Palocci.

“Sem nenhuma prova que comprove algo contra Lula. Eu desafio alguém a dizer qual foi a quantidade de dinheiro dos ex-presidentes Lula e Dilma encontrado em todas as investigações. Agora, provas temos contra o PMDB e o PSDB de dinheiro encontrado em malas, mas isso a mídia quase não fala, mas na verdade é para desviar o assunto. É a despedida melancólica de Janot. Só isso”, ressaltou.

Maia tratou como um “monte de baboseiras”, as denúncias apresentadas ao Supremo Tribunal Federal por Janot, que deixa o mandato no próximo dia 18, sendo substituído pela conselheira Raquel Dodge.

“O procurador só traz suposições, achismos, acredita que alguém falou, que pode ser, mas não aponta uma prova concreta. Desde quando isso é prova? Isso nunca foi prova em canto nenhum do mundo, mas é no Brasil, porque a Justiça agora virou partido político, apenas isso”, disse o deputado em tom de indignação.